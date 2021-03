Aké bude Talianske Giro 2021 bez P.Sagana?

Pandemia COVID a Talianske Giro? Všetko je možné.... Aké bude Giro 2021 bez našho P.Sagana? Prekvapí, zaskočí, očarí, zarmúti ... alebo bude vôbec?

Prezentacia Giro (RCS Italia)

Ake bude Giro 2021 bez Sagana?

Tak môžem povedať že tohtoročné Giro 2021, sa mi celkom páči a pozdáva… prečo?

má 8 etap z cieľom na kopci

má 1 skutočnú etapu v dolomitoch

má 1 Správnu časovku zo slušnými kilometrami

ma 1 etapu cez famozne STRADE Bianche tzv polna cesta.

a ma kvalitnych 6 etáp pre šprintérov

Už na štvrtý deň prídete do kopcov, 4.etapa "Sestole" je cieľové stúpanie 4 km v stúpaní 10% a končí 2 km od cieľa. Takže v v celkovom poradí už budú medzery, aj keď minimálne, začne sa to miešať, no Giro sa okamžite zapne.

V "San Giacomo" (6. etapa) je stúpanie do cieľa celkom dlhé ale ľahko sa vyšlape. Bude to obdobné ako minuloročná Etna, takže aj tu budú celkom obmedzené rozdiely a medzery, ale niekto stratí sekundy - minúty, možno ako v 8.etape "Guardia Sanframondi" a následne 9.etapa "Campo Felice”.

Slávny “Zoncolan" bude namiesto toho velmi bolieť, aj keď je v programe "najľahšia" strana (Sutrio), ale posledné 3 km sú hrozné, tzv "Brána do pekla”, bude zaujimavým etapovým cieľom. Veľmi málo sa hovorí a spomína 17.etapa "Sega di Ala”, ja si myslím, že to bude jedna z najťažších etap Gira 2021. Vôbec veď sa stačí pozrieť na posledné stúpanie, 11 km s priemerným sklonom 10%... Prvých 6 km je 10%, po miernom svahu nasleduje tvrdých 2,5 km, konkrétne 1 000 metrov prevýšenie pri 16%, urobte si obraz sami. Samozrejme sa patrí spomenúť záverečné stúpanie 19.etapy "Alpe di Mera”, až 10 km s 9% a taktiež posledná 20.alpská etapa s cieľovým príjazdom do "Valle Spluga - Alpe Motta” nebude patriť medzi zanedbateľné maličkosti. Jednoducho a stručne povedané, veľa málo známych, no celkom selektívnych stúpaní.

Ale aká je "Najťažšia etapa” Giro?

Prepáčte, ale na "Giro d’Italia" musí existovať skutočná horská etapa, dlhá a tvrdá, jednoducho kvalitná a najlepšie v poslednom týždni. Ano je to tá 16.etapa “Cortina". Dľžka 212 km s krásnymi 5 700 metrami prevýšenia a 3 stúpaniami (passo Fedaia, passo Pordoi, passo Giau). Selekcia v celkovom poradí zaručená.

A sú tu až dve časovky, etapy (prvá a posledná) v celkovej dĺžke 38 km. Správna rovnováha, správny profil a kilometre, obidve technicky zaujimavé a naročné.

Šprintéri majú k dispozicii 6 etáp. Poviete si je ich málo-veľa, myslim že nie príliš veľa. Sú optimalne rozložené, možno asi, teda perfektné.

Nechýba špina. "Strade bianche” Nádherné pódium, pretože toskánska poľná cesta je skutočnou šou. Až štyri veľmi dlhé sektory väčšinou do kopca, jednoducho kvalitne nastavené a posledný úsek končí len 9 km pred cieľom v Montalcino. Vyvážená jazda s mnohými nevídanými, ale nie ľahkými stúpaniami.

Podľa mňa existuje až minimálne 14 etáp, v ktorých sa poradie môže veľmi zmeniť. Okrem etáp, ktoré som spomenul, sa oplatí pozriet na 12.etapu v Bagno di Romagna. Málokto to vie, ale ak má niekto nejakú fantáziu a nohy, má správny terén na správny zmätok.

Celková klasifikácia …. Takže Bernal bude mužom, ktorý bude chciet zvíťaziť, ale bude sa musieť minimálne tento rok popasovať s Yatesom, Vlasovom, Bardetom, Pinotom, Hindleyom, Landom a nemyslím si, že v úzadí nezamieša show Evenepoel. Pri pohľade na domácich Talianov bude večný Nibali ich referenčný bod, ale ktovie, možno dostane Ciccone viac priestoru a dokonca ani Caruso (pokiaľ mu to dovolí Landa) sa od Pozzoviva určite nevzdiali ani o jeden cm, zatiaľ čo mladý Ganna sa pokúsi vyhrať nielen dve časovky, ale aj poniektorú etapu, no nežiadajte po ňom celkové poradie.

Takže čo dodať, len krásne GIRO zo všetkým, čo sa dá čakať. A teraz, aby to bolo ešte krajšie, pridajte tiež nepredvídateľné, teda všetko, čo sa stane a čo si dnes už ani nie je možné predstaviť.

Poďme si užiť Giro….