Zrušený projekt NCC hľadá vinnika.

Nedávno Vláda SR prijala uznesenie o zrušení účelovej dotácie na výstavbu Cyklistického centra - “NCC" v hodnote 29mil. eur.,téma ktorá vzbudila vlnu kritiky a veľkú diskusiu na sociálnych fórach. Cyklistika dostala facku.

Haló - "Hľadá sa vinnik…." aj tak jednoducho sa dá pomenovať momentálne spomenutá diskusia, verejný a mediálny dialóg. Niekto je spokojny, niekto je nešťastný, sklamaný, kolujú zúfalé otázky a odpovede, no jedno je však isté slovenská cyklistika prišla o svoj jedinečný projekt. Smutné sa rozpadol vysnívaný sen o super krásnom možno “megalomanskom" projekte a veľkej finančnej akcií v Slovenskej cyklistike, rozplynul sa, praskol ako bublina. Potrebovali sme ho, on skončil.

Sledovaním celého projektu je zaujimavé, že už pri jeho prvej zmienke vznikla veľká diskusia ohľadom samotnej realizacií celého projektu, bol predmetom dialógu na medzirezortnom pripomienkovaní, vyjadrilo sa kriticky niekoľko členov parlamentu, skloňoval sa u novinárov, otvoril verejnú diskusiu v rôznych rezortoch vlády. Ľahko dostupné, pre ucelnú informáciu. Ale kde sa vlastne stala chyba, kto je ten vinník?

polemizujú sa pozemky, ich nájom a pravdepodobná kvalitná zmluva, nevedno či 40-130-260 urbárových majiteľov, prepačte aj plus dve "hluché babky" (stačí jednoducho vyhladať)... lokalita Orechová Potôň.

projektový inžinier omylom, isto chybne nastavil kilometrickú vzdialenosť od Bratislavy, "40 - versus 61", ale našlo sa vysvetlenie, boli spochybnené rozdielne tachografy...

kvalitné karbonizované ovzdušie, jeho prijemná letná teplota ktorá svojimy priemernými hodnotami prekonala akekoľvek očakávania multifunkčných trénerov, športových riaditeľov a mechanikov, presvedčili ich kvalitné profesionálne skúsenosti, získané niekoľkoročnou praxou v celosvetovej cyklistike...

pravdepodobne asi zbytočne veľké, no ale nie príliš ….

možno veľmi finančne naročné, príliš drahé, no ale na podmienky finančnych nárokov slovenských realizačných stavebných spoločností dostatočne postačujúce skôr, naopak optimálne perfektné...

nechýbal kvalitný tvrdý rozpočet tzv. "čiernych čísel” prijmov a výdajov na prevádzku, zisku alebo prípadnej straty.

zaskočila niekoho transparetná komunikácia a výstup projektového týmu o ich finančnom rozpočte, harmonogram vykonanej práce, prípadné časové plnenie o realizacií projektu...

vytratil sa súkromný partner, prípadne sponzor stratil motiváciu, možno nie jeden..

dezolačné celosvetové COVID opatrenia.

Prepáčte, to nie je kritika, zdrojom je verejná diskusia.

Pravdepodobne ďalšie mnohé otázky, ktoré nepresvedčili rezort vlády o jeho financovaní.

Niečo alebo niekto zlyhal, ťažko povedať čo sa zanedbalo, kto bude niesť zodpovednosť, to nám isto ukáže budúcnosť. Prečo a čo sa nezvládlo? Chyba? Koho, kde, aká? Kto? Koho vina to je a bude? Ča na to vedenie Cyklistickej únie? Zamýšlať sa a hladať odpovede prečo, je už asi zbytočné.

Nie nepotrebujeme hladať vinnika. Otázka znie, čo teraz?

Je smutné že v našich kvalitných 17 Centrách talentovanej mládeže, nám možno ťažšie vyrastie ďalší cyklistický talent. Nenaplníme veľkú výzvu prezidenta "10 pretekárov vo WT”(world tour) do roku 2022, nepostavíme na najbližšiu Olympiadu žiadného športovca v dráhovej disciplíne.(možno dalšie dve, tri..)

Nahľad projektu NCC (SZC)

Jednoducho "NCC Orechová Potôň" sme potrebovali, smola, všetko zlé možno pripíšeme nepostavenému cyklistickému centru.

Asi toľko … Celý proces projektu NCC bol jednoducho krásny, rýchly a krátky.

No ano odpovedzme si … Je tu nová Veľká výzva pre slovenskú cyklistiku!

